Tosya'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaldırıma çarparak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Tosya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa İnci (54) idaresindeki 37 ADY 936 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından İnci'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU