Oyun oynarken yola atlayan çocuğa otomobil çarptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde oyun oynarken aniden yola atlayan çocuk otomobilin çarpması neticesinde yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Harsat Mahallesi Siteler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki G.P., arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada aniden yola çıktı. Bu sırada sokakta seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen Fiat marka otomobil G.P.'ye çarptı. Kazada yaralanan G.P., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı