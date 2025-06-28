Tosya'da Minibüs Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda kontrolden çıkan minibüs, reklam panosuna çarptıktan sonra su kanalına devrildi. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.15 sularında D100 karayolunun Tosya geçişinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 ALZ 826 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan büyük reklam panosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, su kanalına düşerek devrildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU