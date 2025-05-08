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Tosya'da Kuvvetli Sağanak Yağış Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Tosya'da Kuvvetli Sağanak Yağış Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zorluk çıkardı. Vatandaşlar, özellikle D100 karayolunda bu sorunun çözülmesini talep ediyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışı sebebiyle bazı yollarda oluşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ise güçlük çekti. Vatandaşlar ilçedeki her yağışta özellikle D100 karayolunu ilçeye bağlayan yollarda su birikintiler yaşandığını belirterek yaşanan bu sorunun çözülmesini istedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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