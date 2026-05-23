Kontrolden çıkan otomobil şarampole çarptı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole çarptı. Kazada sürücü ile hamile eşi ve üç yaşındaki oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya kara yolu Özboyu köyü mevkiinde B.K. idaresindeki 37 AAJ 629 plakalı otomobil, yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole çarptı. Kazada sürücü B.K. ile araçta yolcu olarak bulunan hamile eşi 27 yaşındaki A.N.K. ve 3 yaşındaki oğlu M.M.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza sonrası trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı