Tosya'da Kaza: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, 2 Yaralı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Sürücü ve eşi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yukarı Kayı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Y. idaresindeki 34 TH 5592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde önce orta refüjdeki bariyerlere çarptı, ardından şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi eşi F.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
