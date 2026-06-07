Gümüşhane'de eşini odunla döverek öldüren zanlı tutuklandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşi Arzu Pekin'i odunla döverek öldüren Halis Pekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Torul ilçesinde 2 Haziran günü meydana gelen olayda, eşi Arzu Pekin'i odunla döverek öldüren ve olayın ardından kaçan Halis Pekin'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında zanlı, 96 saat süren takip ve arama faaliyetlerinin ardından saklandığı depoda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halis Pekin, dün gece saatlerinde Torul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı