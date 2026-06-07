Haberler

Gümüşhane'de eşini odunla döverek öldüren zanlı tutuklandı

Gümüşhane'de eşini odunla döverek öldüren zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşi Arzu Pekin'i odunla döverek öldüren Halis Pekin, 96 saatlik takibin ardından saklandığı depoda yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşi Arzu Pekin'i odunla döverek öldüren Halis Pekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Torul ilçesinde 2 Haziran günü meydana gelen olayda, eşi Arzu Pekin'i odunla döverek öldüren ve olayın ardından kaçan Halis Pekin'in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında zanlı, 96 saat süren takip ve arama faaliyetlerinin ardından saklandığı depoda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halis Pekin, dün gece saatlerinde Torul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

2 yıl sonra bir ilk yaşanıyor! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

Parti lideri açık açık uyardı: Özel'i tutuklatmak huzurumuzu bozar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da nişan dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Ölüm haberlerine dayanamayınca kendisi de can verdi
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı bakın ne olmuş
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu transferini gece 2'de duyurdu

Milli yıldızın transferini gece yarısı 2'de şarkısıyla duyurdu
'Karımla aranda ne var?' diyerek eşinin çalışanını vurdu; Çanakkale'de yakalandı

"Karımla aranda ne var?" deyip sokak ortasında silahla vurdu
Müttefikler arasında casusluk krizi mi? Pentagon'dan dikkat çeken adım

Uykuları kaçıran şüphe! Tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı
İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı