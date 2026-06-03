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Gümüşhane'de öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Gümüşhane'de öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşi Halis Pekin tarafından odunla darbedilerek öldürülen 26 yaşındaki Arzu Pekin, Güvemli Köyü'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 6 aylık erkek çocuk annesi olan kadının katil zanlısı eşi ise henüz yakalanamadı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde eşi tarafından darbedilerek öldürülen 26 yaşındaki Arzu Pekin son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün saat 14.15 sıralarında Torul ilçesi Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Halis Pekin (27), henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Arzu Pekin (26) ile evlerinin önünde bulunan odunluk alanda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halis Pekin eşini odunla darbederek öldürdü.

Olayın ardından kendisine ait kamyonetle bölgeden kaçan şüphelinin aracı, daha sonra Gümüşhane-Trabzon kara yolu kenarında terk edilmiş halde bulundu.

Olayın ardından Arzu Pekin için bugün Torul ilçesine bağlı Güvemli Köyü'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazede baba Kazım Zengin ve erkek kardeşi Emre Zengin'in büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

6 aylık erkek çocuk annesi olduğu öğrenilen Arzu Pekin'in cenazesi, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Güvemli Köyü'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan Halis Pekin'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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