Torbalı'da 7 işçinin yaralandığı patlamada ağır yaralanan yabancı uyruklu genç öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir metal fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı patlamada ağır yaralanan 25 yaşındaki yabancı uyruklu genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde faaliyet gösteren İki-El Metal isimli fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda 3'ü ağır olmak üzere toplam 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavisi süren ağır yaralılardan yabancı uyruklu Halid Abdül Kadir (25), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kadir'in söz konusu fabrikada çalıştığı ve aynı zamanda tesis bünyesinde yatılı olarak konakladığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden genç işçinin cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından memleketine nakledileceği ve burada toprağa verileceği bildirildi.

Patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı