Toptancı sitesindeki parfüm ve itriyat deposu alev alev yanıyor

SAMSUN - Samsun'da toptancı sitesindeki itriyat ve parfüm deposundan çıkan yangında depo alev alev yaparken zaman zaman meydana gelen patlamalar itfaiyeye söndürme çalışması sırasında zor anlar yaşattı.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi SAGİMAD Toptancılar Sitesi'nde meydana geldi. İtriyat ve parfüm deposundan çıkan yangında alevler geceyi aydınlattı. Yangın alanına polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın söndürme çalışmasına devam ediyor. Yangın sırasında deposunun önündeki bir kapalı kasa minibüs ile bir kamyonet yanarak zarar gördü. Yangın söndürme çalışması devam ediyor.