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Bartın'da göçük altında kalan baba-oğul kurtarıldı

Bartın'da göçük altında kalan baba-oğul kurtarıldı
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Bartın’da su kuyusu kazdıkları sırada meydana gelen göçüğün altında kalan baba ve oğul, ekiplerin ve köylülerin yürüttüğü çalışmayla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da su kuyusu kazdıkları sırada meydana gelen göçüğün altında kalan baba ve oğul, ekiplerin ve köylülerin yürüttüğü çalışmayla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kozcağız beldesine bağlı Yenihamidiye köyünde kuyu kazan baba ve oğul, toprak kayması sonucu mahsur kaldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmayla toprak altında mahsur kalan vatandaşlara sağ olarak ulaşıldı. Köylülerin de yardımıyla kurtarılan baba oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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