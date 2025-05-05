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Tomrukların Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Tomrukların Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, tomrukları indirmek üzere çalışırken devrilen tomrukların altında kalan 38 yaşındaki Metin Yaşar, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde devrilen tomrukların altında kalan 38 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dokurcun Orman İşletme Deposu'nda meydana gelen olayda, kamyonda yüklü olan tomrukları indirmek için halatları gevşeten Metin Yaşar (38), devrilen tomrukların altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak tomrukların altından çıkartılan Yaşar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. İşçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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