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Kozan'da tomruk altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kozan'da tomruk altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Adana Kozan'da orman bakımı sırasında kamyondaki tomrukları düzeltmek isteyen Ali Oğul, dengesini kaybedip düştü ve üzerine tomrukların devrilmesiyle ağır yaralandı. Hastanede kurtarılamayan Oğul'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp'a gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde orman bakım çalışması sırasında kamyondaki tomrukları düzelten bir kişi, dengesini kaybederek yere düştü. Üzerine tomrukların devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Salmanlı Mahallesi Karahanlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, orman bakım çalışmaları sırasında Ali Oğul (53), kamyona yüklenen tomrukları düzeltmeye çalıştı. Bu sırada kullandığı aparatın tomruklardan çıkması sonucu dengesini kaybeden Oğul, kamyonun üzerinden yere düştü. Hemen ardından kamyondaki tomruklar da Oğul'un üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla tomrukların altından çıkarılan Oğul, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Oğul, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Oğul'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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