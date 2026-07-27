Tomarza'da lastik yangını paniği

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde eski araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de boş bir arazide bulunan lastikler, bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı