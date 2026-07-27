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Tomarza'da lastik yangını paniği

Tomarza'da lastik yangını paniği
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Kayseri'nin Tomarza ilçesi Yeni Mahalle'de boş bir arazide bulunan eski araç lastikleri, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde eski araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de boş bir arazide bulunan lastikler, bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınarak, tamamen söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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