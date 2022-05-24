Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı - Haberler

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Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Davut Şahin, 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Davut Şahin, 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

İstanbul'da geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen Kayserililer buluşmasına katılan Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Pazar gecesi karayolu ile Kayseri'ye döndü. İlçedeki evinin önünde aracını park ettikten sonra aşağı inen Şahin, bu esnada pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucunda araçta maddi hasar oluşurken, Belediye Başkanı Davut Şahin ayağına saçma isabet sonucu hafif yaralandı. Sol ayağına saçma isabet eden belediye başkanının tedavisi ayakta yapılırken, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili oldukları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Belediye Başkanlığı, Davut Şahin, Hisarcık, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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