Toledo'da Orman Yangınları 3 Bin Hektar Alanı Küle Döndürdü

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İspanya'nın Toledo şehrinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 3 bin hektarlık alan yanarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine tahliye çalışmaları başlatıldı.

İspanya'nın Toledo şehrinde etkili olan orman yangınları nedeniyle 3 bin hektarlık alan küle döndü.

İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başkent Madrid'in güneyindeki Toledo şehrine bağlı Mentrida ve Calypo Fado'da etkili olan orman yangınları nedeniyle 3 bin hektarlık alan küle döndü. Yerel yetkililere göre, 95'ten fazla itfaiye görevlisinin yangına müdahale için görevlendirildiğini ve alevlere müdahalenin hem karadan hem havadan devam ettiğini belirtti. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin yerleşim alanlarını tehdit ettiği öğrenilirken, İspanyol Sivil Muhafızları, Toledo'da tahliye çalışmaları başlattı.

Orman Yangınlarını Önleme ve Söndürme Servisi'nden yapılan açıklamada, yangının yüzde 95 oranında kontrol altına alındığı duyuruldu. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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