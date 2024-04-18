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Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir marketteki insanların panikle dışarı çıktığı anlar da kameraya yansıdı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kentteki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Tokat'taki depremin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Deprem anı Tokat'ta iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Zile ilçesindeki bir marketin raflarındaki ürünlerin yere düştüğü, vatandaşların ise hızla marketten çıkmaya çalıştığı, bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise Almus ilçesindeki bir restoranda bulunan kişilerin, sarsıntıyı hissettikleri anda restoranın dışına yöneldiği yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Sulusaray Deprem Tokat Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Edip Mentes:

çok geçmiş olsun Tokat Allah yardımcımız olsun

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