Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı

Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen isim için karar!
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı

Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildir
Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı

Ece Gürel'in kaybolmadan önceki son paylaşımları ortaya çıktı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar

Hakan Fidan'dan kritik Suriye mesajı

Tokat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tokat'ta Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Fiat Tofaş, BMW ve kamyonetin karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erbaa ilçesi Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, E.B. idaresindeki 60ACF 530 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, aynı yönde ilerleyen B.Ç. yönetimindeki 60 BM 218 plakalı BMW marka araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil de önünde ilerleyen M.H. idaresindeki 60 EJ 745 plakalı kamyonete çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada otomobiller hurdaya dönerken, E.B. ve E.Ç. yaralandı. Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Maç biter bitmez hem saha hem tribünler karıştı
img

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş
img

Ülkeyi kan gölüne çeviren Esad'a uyarısı zehir zemberek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Cimbom'dan kritik galibiyet
Galatasaray'da Günay Güvenç, devre arasında kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu devre arasında kırmızı kart gördü
Dünyaca ünlü oyuncu, Türk hayranıyla sahnede balon patlattı

Ünlü oyuncu Türk hayranıyla balon patlattı! Görüntü tartışma yarattı
Türkiye'nin Tayland'a teklif ettiği savaş gemisi büyük yankı uyandırdı

Türk savaş gemileri o ülkeyi karıştırdı
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.