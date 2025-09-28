Haberler

Tokat'ta Yorgun Mermiyle Yaralanan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta Yorgun Mermiyle Yaralanan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta cadde üzerinde yürüyen M.A., yorgun merminin isabet etmesi sonucu yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan M.A.'nın durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ta cadde üzerinde yürüdüğü sırada yorgun merminin isabet etmesi sonucu yere yığılan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Erenler Mahallesi Erenler Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.A. cadde üzerinde yürüdüğü esnada aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede cadde üzerinde mermi kovanı aradı. İlk değerlendirmelere göre M.A.'nın yorgun mermi nedeniyle yaralanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Tedesco'nun tazminatı belli oldu

Tedesco'nun tazminatı ortaya çıktı
Yeni Malatyaspor yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez puan kazandı

Türk futbolunun köklü kulübü, 974 gün sonra ilk kez puan kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.