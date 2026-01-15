Haberler

Tokat'ta yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama

Tokat'ta yasa dışı bahis operasyonu: 9 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucu 16 şüpheliden 9'u tutuklandı. Operasyonda çeşitli dijital materyaller ele geçirilirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma ekiplerince yasa dışı bahis örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, örgütün ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşları bularak adlarına banka hesapları açtırdığı, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve sahte oto yedek parça sitesi kurarak sistemden elde edilen paraları bu hesaplar aracılığıyla sisteme soktuğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında adli mercilerden alınan arama kararına istinaden Erbaa ilçesinde 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 15 adet cep telefonu, 15 adet SIM kart, 8 adet hafıza kartı, 3 adet bilgisayar ve 2 adet tablet ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y., F.B., E.S., U.D., K.D., Y.Ö., T.A., Ö.T. ve B.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden M.C.Ç., K.E., C.E., H.K., D.Y., H.O. ve R.C.Y. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler