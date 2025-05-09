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Tokat'ta Yasa Dışı Araç Ticaretine Darbe

Tokat'ta Yasa Dışı Araç Ticaretine Darbe
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Tokat merkezli düzenlenen operasyonla çalıntı ve çenç araçlara yönelik 14 şüpheli gözaltına alındı, 30'dan fazla araç ve parça ele geçirildi.

Tokat'ta yasa dışı araç ticaretine darbe

TOKAT - Tokat merkezli Sivas'ın da aralarında bulunduğu iki ilde çalıntı ve çenç araçlara yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken 30'dan fazla araç ve parça ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat merkezli ve Sivas dahil olmak üzere iki ilde çalıntı, hacizli ve şase veya motor numarası değiştirilmiş (çenç) araçlara yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İki ilde 21 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; çekici, binek araç ve motor bloklarının da aralarında bulunduğu 30'u aşkın vasıta ve çok sayıda yedek parça ele geçirildi. İncelemelerde, bazı araçların şasi ve motor numaralarının değiştirildiği, birçoğunun ise pert kayıtlı olduğu ve bu araçların yasa dışı yollarla tekrar trafiğe çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca, söz konusu araçların Tokat merkezindeki çeşitli otoparklardan illegal şekilde çıkarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Y.A., Mart ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Operasyonun devamında ise B.K., M.M.B., U.K.U., O.M.S., S.E., B.A., E.B., M.K., Ö.S., A.Y., S.Y., A.C. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - 3.Sayfa
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