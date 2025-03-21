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Tokat'ta Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ta Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçrayarak 3 evin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia ediliyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Tepekışla köyünde bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı. Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Erbaa ilçesi Tepekışla köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Yalçın'a ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Evi saran alevler kısa sürede yanındaki evlerede sıçradı. Vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, 3 ev kullanılmaz hale geldi. Geceyi aydınlatan yangın cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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