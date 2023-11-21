Tokat'ta Üzümören kasabasında yaşanan olayda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Üzümören kasabasında meydana gelen olayda, mera tartışması nedeniyle çıkan husumet sonucu Furkan Gül isimli şahıs, Şaban Yazar ve E.Y.'yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Yaralanan şahıslardan Şaban Yazar hayatını kaybederken, E.Y. ise hastaneye sevk edildi. Olayın ardından kaçan Furkan Gül ve babası Mustafa Gül adliyeye sevk edildi.

Tokat'ın Pazar ilçesi Üzümören kasabasında 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de yaralayan şahıs ve babası adliyeye sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Tokat'ın Pazar ilçesi Üzümören kasabasında yaşandı. İki aile arasında mera tartışması nedeniyle geçmişten gelen husumet bulunuyordu. Furkan Gül (23) isimli şahsın, husumetlisi olan Şaban Yazar (35) ve E.Y. (38) isimli şahısları Üzümören kasabasında av tüfeğiyle vurması sonucu Yazar ve E.Y. yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kasabaya sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan Yazar ve E.Y., Pazar Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Şaban Yazar kurtarılamayarak hayatını kaybetti. E.Y. ise Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Furkan Gül, gece saatlerinde jandarma ekiplerince yakalandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından Furkan Gül ve babası Mustafa Gül bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi. - TOKAT