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Tokat'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılığa Yönelik Operasyonlar: 66 Şüpheli Tutuklandı

Tokat'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılığa Yönelik Operasyonlar: 66 Şüpheli Tutuklandı
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Aralık ayında yaptığı operasyonlarla uyuşturucu, sahte içki ve silah mühimmatı kaçakçılığında önemli başarılar elde etti. Yüzlerce litre sahte içki ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 66 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, Aralık ayı içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda; uyuşturucu, sahte içki ve silah mühimmatı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik önemli bir başarıya imza attı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, sahte alkol ticareti ve silah mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar neticesinde, önemli miktarda yasa dışı ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda 200 gram bonzai, 75 adet uyuşturucu hap, 23 gram esrar, 19 gram skunk, 7 gram kokain, 3 gram metamfetamin ele geçirilirken, ayrıca bin 545 litre sahte içki, 133 kilogram tütün, 9 bin adet makaron, 14 adet ruhsatsız tabanca ve 517 adet tabanca mühimmatı da bulundu. Ayrıca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği ile 61 adet av tüfeği mühimmatı da operasyonlarda ele geçirilen diğer materyaller arasında yer aldı. Yapılan operasyonlar kapsamında 66 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, bölgedeki asayişin sağlanması ve suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi adına bu tür mücadelelere aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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