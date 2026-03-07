Haberler

Bilgi notuyla apartman dairesinde uyuşturucu serası kurdular, jandarmadan kaçamadılar

Bilgi notuyla apartman dairesinde uyuşturucu serası kurdular, jandarmadan kaçamadılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bir dairede kurulan uyuşturucu serası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir dairesi içerisinde kurulan uyuşturucu serası ele geçirildi, üç sayfalık bilgi notuna bağlı kalarak serayı kuran kişi tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbari bilgiyi değerlendirip il merkezinde bir adrese baskın düzenlediler. Adreste yapılan aramada apartman dairesinin içerisinde kurulmuş bir kenevir serası tespit edildi. Serada olgunlaşmaya bırakılmış kenevir bitkilerinin yanında; 50 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar, 85 adet reçeteye tabi sentetik ecza hap, iki adet uyuşturucu kullanma aparatı, bir adet uyuşturucu öğütme aparatı, iki adet nemlendirme amaçlı buhar cihazı, bir adet fan, bir adet vantilatör, bir adet termometre, 20 kilogram verim artırıcı gübre, altı litre zirai ilaç ile kenevir yetiştiriciliğinde kullanıldığı değerlendirilen bin 195 adet farklı markalarda ilaç ele geçirildi.

Ayrıca ardeste yapılan incelemede kenevir yetiştiriciliğine dair bilgilerin yer aldığı üç sayfalık el yazısı not bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden F. A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. T. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı
Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin

Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde