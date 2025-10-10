Haberler

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 56 Gözaltı

Güncelleme:
Tokat'ta jandarma, son iki ayda uyuşturucuya bağlı suçlardan 56 kişi hakkında işlem yaptı. Operasyonlar sonucu ele geçirilen uyuşturucu maddeleri arasında bonzai, esrar, kokain ve metamfetamin bulunuyor.

Tokat'ta jandarma sorumluluk sahasında son 2 ay içerisinde yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda 56 kişi hakkında, uyuşturucuya bağlı suçlardan işlem yapıldı.

Tokat İl Jandarma komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yönelik son iki aylık dönemde icra edilen operasyonlarda; 713 gram bonzai, 6 adet ectasy uyuşturucu hap, 148 Sentetik ecza hapı, 1 kilo esrar, 2 gram kokain, 206 gram amfetamin, 760 gram. metamfetamin, 704 kök kenevir, 42 gram kenevir tohumu, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 elektronik terazi ele geçirildi. 56 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
