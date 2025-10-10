Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonunda 56 Gözaltı

Tokat'ta jandarma sorumluluk sahasında son 2 ay içerisinde yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda 56 kişi hakkında, uyuşturucuya bağlı suçlardan işlem yapıldı.

Tokat İl Jandarma komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yönelik son iki aylık dönemde icra edilen operasyonlarda; 713 gram bonzai, 6 adet ectasy uyuşturucu hap, 148 Sentetik ecza hapı, 1 kilo esrar, 2 gram kokain, 206 gram amfetamin, 760 gram. metamfetamin, 704 kök kenevir, 42 gram kenevir tohumu, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 elektronik terazi ele geçirildi. 56 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SİVAS