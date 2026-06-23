Tokat merkezli uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli adliyeye sevk edildi
Tokat merkezli Samsun ve Tokat genelinde 36 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 36 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tokat merkezli olarak Samsun ve Tokat genelinde belirlenen 36 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona çok sayıda jandarma personeli katılırken, adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - TOKAT