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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 400 Hap Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 400 Hap Ele Geçirildi, 1 Tutuklama
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Tokat'ta il emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 sentetik hap ele geçirilirken, S.U. isimli bir kişi tutuklandı.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 400 sentetik hap ele geçirilirken 1 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Nisan 2025 tarihinde il merkezinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.U., "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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