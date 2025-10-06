Tokat'ta Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Topçam Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İ.K. (67) yönetimindeki 60 KD 720 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü İ.K. ve yolcu konumundaki E. K. (52) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT