Tokat'ta Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Tokat'ta Traktör Devrildi: 2 Yaralı
Güncelleme:
Tokat'ta bir traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Olay, Topçam Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Topçam Mahallesi Recep Yazıcıoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre İ.K. (67) yönetimindeki 60 KD 720 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü İ.K. ve yolcu konumundaki E. K. (52) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
