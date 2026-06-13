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Tokat'ta traktörün altında kalan 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

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Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 17 yaşındaki sürücü Poyraz Karacalar olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı yaralandı.

Tokat'ta meydana gelen traktör kazasında 17 yaşındaki sürücü yaşamını yitirirken, yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çerdiğin köyü ile Sarıtarla köyü arasındaki yolda meydana geldi. Poyraz Karacalar'ın(17) kullandığı 60 DE 157 plakalı traktör, Çerdiğin köyü istikametinden Sarıtarla köyü yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesiyle sürücü aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Traktörde yolcu olarak bulunan H.D. (17) ise kazada yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Poyraz Karacalar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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