Hurdaya dönen otomobil sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ali Çaylak ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Zile-Pazar Yolu İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre Ali Çaylak yönetimindeki 66 AAL 556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpmış, şiddetli çarpmanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrılmıştı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali Çaylak olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Ali Çaylak hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ali Çaylak'ın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
