Tokat'ta Trafik Kazası: Otomobil Tarlaya Savruldu

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Tokat'ta Trafik Kazası: Otomobil Tarlaya Savruldu
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Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin palete çarpması sonucu tarlaya savrulması sonucunda bir kişi yaralandı. Sürücünün sağlık durumu iyi.

Sürücüsünün palete çarptığı otomobil tarlaya savruldu

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zile yönünden Turhal istikametine seyir halinde olan A. E. yönetimindeki 60 AGZ 898 plakalı otomobil, Zile-Turhal Karayolu'nun 3. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir marketin önünde bulunan palete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak tarlaya savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zile Devlet Hastanesine kaldırılan A. E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAHATTİN ŞAHİNGÖZ - 3.Sayfa
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