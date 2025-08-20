Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, traktörle çarpışarak devrildi. Otomobil sürücüsü M.Ç., kazada yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta kaza sonrası otomobilin ters döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza merkeze bağlı Çamağzı köyü yolunda meydana geldi. İddiaya göre M.Ç. (50) idaresindeki 05 ABG 503 plakalı otomobil, Çamağzı köyü istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen K.E.'nin (26) kullandığı 60 HV 844 plakalı traktörle çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi. Kazada otomobil sürücüsü M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

