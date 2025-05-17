Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Tokat'ın Zile-Turhal yolunda meydana gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hurdaya dönen otomobilde hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ın Zile- Turhal yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.E.İ. idaresindeki 60 RD 220 plakalı Lada marka otomobil, Zile-Turhal kara yolu 3. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 60 AET 856 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada M.E.İ. olay yerinde hayatını kaybederken F.M.D. ve R.T.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAHATTİN ŞAHİNGÖZ - 3.Sayfa
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