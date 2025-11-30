Haberler

Tokat'ta Trafik Denetiminde Sahte Plaka ve İhlaller: 130 Bin TL Ceza Kesildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan trafik denetiminde sahte plaka takılı bir motosiklet yakalandı. Ehliyetsiz sürücüler ve kural ihlali yapanlara toplam 130 bin TL ceza kesildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik denetiminde sahte plaka takılı motosiklet yakalanırken, ehliyetsiz sürücüler ve çeşitli ihlaller yapan sürücülere toplam 130 bin TL ceza kesildi.

İlçe merkezinde Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan denetimde, durdurulan bir motosikletin plakasının başka araca ait olduğu belirlendi. Başka bir motosiklete ait 19 TR 876 plakayı kendi motosikletine taktığı tespit edilen sürücü Ü.Ç.Ş.'ye 64 bin 799 TL idari para cezası uygulanırken, plaka sahteciliği tespit edilen motosikletle birlikte toplam iki motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Uygulama kapsamında çeşitli kural ihlalleri nedeniyle kesilen cezaların toplamı 130 bin TL'ye ulaştı. Ekiplerin kontrol ettiği 50 motosiklet arasında 2 motosiklet plakasız olduğu için trafikten men edildi, 8 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. - TOKAT

