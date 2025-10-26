Haberler

Tokat'ta Terör Örgütü Soruşturması Bahanesiyle Dolandırıcılık: İki Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Tokat'ta kendilerini polis olarak tanıtıp terör örgütüne karıştığını söyleyen iki şüpheli, iki farklı kişiyi toplam 1 milyon 800 bin TL dolandırdı. Polisiye operasyonla yakalanan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat'ta iki vatandaşı "terör örgütü soruşturması" bahanesiyle 1 milyon 800 bin TL dolandıran 2 şüpheli, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 Ekim 2025 tarihinde Soğukpınar Mahallesi'nde tek başına yaşayan G.S.'nin evine giden A.A. ve C.A.Ş. isimli şahıslar, kendilerini polis olarak tanıtıp "Adınız terör örgütüne karıştı" diyerek yaklaşık 900 bin TL değerinde para ve ziynet eşyasını aldıktan sonra kayıplara karıştı.

10 gün arayla aynı dolandırıcılık

Aynı şahısların 10 gün sonra, 24 Ekim 2025 günü Gülbahar Hatun Mahallesi'nde tek yaşayan M.Ü. isimli kadını da aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Şüpheliler, yine "polis ve savcı" olduklarını söyleyerek 900 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alıp olay yerinden uzaklaştı.

Amasya'da yakalandılar

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki olayın faillerini belirlemek için bölgedeki KGYS güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 14 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşadığını belirledi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli yürütülen operasyonla, A.A. ve C.A.Ş. ikametlerinde yakalanarak Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
