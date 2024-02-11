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Tokat'ta Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

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Tokat'ta bir motosiklete beş kişinin binmesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak güvenlik endişelerini artırdı.

Tokat'ta dün yaşanan motosiklet kazasının ardından, bugün de Tokat'ta motosiklet üzerinde beş gencin yolculuk yaparken görülmesi dikkat çekti.

Tokat'ta bir motosiklete binen 5 kişi görenleri hayrete düşürdü. Bir motosiklete beş kişinin bindiği tehlikeli yolculuk, bir başka araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, beş kişinin bir motosiklet üzerinde ilerlediği, bu sırada araç içindeki kişilerin şaşkınlıkla olayı izlediği görülüyor. Kayıt yapan kişinin ise 'Başka kimse yok mu?' şeklinde seslendiği duyuluyor. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak dikkat çekerken, bu tür tehlikeli davranışların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda bir kez daha uyarı yapıldı. Özellikle motosikletlerde aşırı yolcu taşımanın trafik güvenliği açısından büyük risk oluşturduğu vurgulanırken, vatandaşlar da benzer durumları gördüklerinde hemen yetkililere bildirmeleri çağrısında bulunuyor.

Art arda yaşanan bu olaylar, güvenlik endişelerini artırırken, yetkililer gençlerin trafik kurallarına uyarak daha güvenli bir şekilde seyahat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tokat Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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