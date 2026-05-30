Tokat'ta taşkın tedbirlerinde kademeli normalleşme süreci başladı

TOKAT (İHA) – Tokat Valiliği, taşkın riskine yönelik yapılan son değerlendirmeler sonucunda birçok bölgede tahliye tedbirlerini kaldırırken, riskin sürdüğü mahalle ve köylerde uygulamaların devam etmesine karar verdi.

Tokat Valiliği İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, son günlerde etkili olan yağışlar ve Yeşilırmak havzasındaki taşkın riskine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında yeni kararlar aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bazı bölgelerde tahliye tedbirleri kaldırılırken, riskin devam ettiği alanlarda uygulamaların sürdürülmesine karar verildi. Kurulun aldığı kararlar doğrultusunda Turhal ilçesinde Çevlikler İlkokulu ile Arapören köyündeki taşımalı eğitim faaliyetlerine 1-2 Haziran tarihlerinde iki gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Turhal'da Müftü, Yunus Emre, Yavuz Selim, Celal, Meydan, Kova, Fatih, Camii Kebir ve Kazım Karabekir mahallelerinde daha önce uygulanan tahliye tedbirleri kaldırıldı.

Pazar Mahallesi'nin belirli bölümleri ile Hacılar Mahallesi'nde riskin devam etmesi nedeniyle tahliye uygulamalarının sürdürülmesine karar verildi. Varvara, Hamam, Çevlikler ve Borsa mahallelerinde alınan tahliye tedbirlerinin devam etmesine karar verilirken, Tatlıcak ve Satıroba köylerinde uygulanan tahliyeler kaldırıldı.

Kızkayası, Elalmış, Sütlüce ve Samurçay köylerinin belirli bölümlerinde tedbirlerin sürdürülmesi, Arapören köyünde de tahliye uygulamasının devam edeceği bildirildi.

Erbaa ilçesinde ise Kızılçubuk, Tepekışla ve çevresindeki köyler ile Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki kesme çiçek sera alanı için uygulanan tahliye tedbirleri kaldırıldı. Pazar ilçesinde Çiftlik köyü ile Ovayurt köyündeki kanal altı bölgesinde bulunan üç hayvancılık işletmesi dışındaki alanlarda tahliye kararları sona erdirildi.

Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkisi ile Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık mevkisinde tahliye tedbirlerinin devam edeceği açıklandı. Pazar Merkez Mahallesi Ada mevkiinde ise uygulanan tahliye kararı kaldırıldı.

Yetkililer, bölgede su seviyeleri ve taşkın riskinin anlık olarak takip edildiğini belirterek vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak duyuru ve uyarıları dikkate almalarını istedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı