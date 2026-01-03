Haberler

Tokat'ta 107 gram kokain ele geçirildi

Tokat'ta yapılan narkotik operasyonunda, kentte bugüne kadar yakalanan en yüksek miktarda 107 gram kokain ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kentte bugüne kadar ele geçirilen en yüksek miktarda kokain yakalandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen koordineli çalışmada, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler Y.G. ve M.A.'nın uyuşturucu maddeyi Turhal ilçesine getireceği tespit edildi. Ekipler tarafından 02 Ocak 2026 tarihinde Turhal ilçesinde durdurulan şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, el çantası içerisinde bulunan bir yastığın içine gizlenmiş halde 107 gram taş kokain ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin, Tokat ilinde bugüne kadar yakalanan en yüksek miktardaki kokain olduğu öğrenildi. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan Y.G. ve M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından 03 Ocak 2026 tarihinde Turhal Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan Y.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
