Tokat'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Tokat'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerince kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tokat Merkez ilçesinde operasyon düzenlendi. Bir şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Adli mercilerden alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda; 144 sikke, 4 ok ucu, 8 yüzük, 1 küpe, 1 bronz obje, 10 çeşitli obje, 1 fincan, 1 vazo, 2 arama detektörü, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tüfek ve 18 tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eser ve silahlar muhafaza altına alınırken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - TOKAT