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Tokat'ta Takla Attı, 4 Kişi Yaralandı

Tokat'ta Takla Attı, 4 Kişi Yaralandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan cipte bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atan cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Çalkara köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre Amasya'dan Erbaa'ya giden O.Ş. (19) idaresindeki 60 BB 285 plakalı Chery marka cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü O.Ş. ile araçta bulunan B.K., S.K.N. (17) ve D.N.İ. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erbaa ve Taşova Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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