Tokat'ta Tabancasıyla Oynarken Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Tabancasıyla Oynarken Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Zeki Akbulut, ruhsatsız tabancasını kontrol ederken silahın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tutukluluk yapan tabancasını kontrol eden şahıs, silahın ateş alması neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Erbaa ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Beykaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre köyde yaşayan Zeki Akbulut'un (59) ruhsatsız tabancası, atış yaptığı esnada tutukluk yaptı. Tabancasını kontrol eden Akbulut, bu sırada silahın ateş alması sonucu kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı

Kimyasal alarm! 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı

Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.