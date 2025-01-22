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Tokat'ta Silahlı Yaralama Olayı: Şahıs Yakalandı

Tokat'ta Silahlı Yaralama Olayı: Şahıs Yakalandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaralayan O.Ç., Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalanarak tutuklandı. Olayda yaralanan M.E., hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta tartıştığı bir kişiyi silahla yaralayıp kaçan şahıs, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O.Ç. belindeki silahla M.E.'nin bacaklarına ateş etmişti. Olayın ardından aracına binerek kaçan O.Ç., gündüz saatlerinde Çorum'un Sungurlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı M.E., olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansımıştı. Gözaltına alınan O.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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