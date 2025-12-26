Haberler

2 kişinin ölümüne sebep olan zanlılar adliyede

Güncelleme:
Tokat'ta bir silahlı kavga sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olayda yaralanan başka bir kişi ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tokat'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 24 Aralık'ta Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (30), Yiğit Genç (14) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. ve Ş.G.'nin silah kullandığı öne sürüldü. Olayda ağır yaralanan Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç kaldırıldıkları Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne hayatını kaybetti. Olayda yaralanan E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.G. ve Ş.G., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
