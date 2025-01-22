Tokat'ta Sevgi Evinde Yangın Paniği

Tokat'ın Niksar ilçesinde sevgi evinde çıkan paniğe neden oldu.

Ayvaz Mahallesi Ayvaz Sokakta bulunan Niksar Çocuk Evleri Sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir odada çıkan yangın nedeniyle evi yoğun duman kapladı. Yangına ilk müdahaleyi sevgi evinde kalan hocalar yaparken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT