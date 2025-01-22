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Tokat'ta Sevgi Evinde Yangın Paniği

Tokat'ta Sevgi Evinde Yangın Paniği
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan sevgi evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, evde yoğun duman oluşturdu. Yangına hocalar müdahale ederken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde sevgi evinde çıkan paniğe neden oldu.

Ayvaz Mahallesi Ayvaz Sokakta bulunan Niksar Çocuk Evleri Sitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir odada çıkan yangın nedeniyle evi yoğun duman kapladı. Yangına ilk müdahaleyi sevgi evinde kalan hocalar yaparken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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