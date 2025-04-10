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Tokat'ta Samanlık Yangını: Buzağıyı Isıtmak İçin Yakılan Ateş Felakete Neden Oldu

Tokat'ta Samanlık Yangını: Buzağıyı Isıtmak İçin Yakılan Ateş Felakete Neden Oldu
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Niksar ilçesinde buzağıyı ısıtmak amacıyla yakılan ateş, samanlıkta yangına neden oldu. Yangın, köylülerin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde buzağıyı ısıtmak için yakılan ateş, samanlıkta yangına neden oldu.

Niksar ilçesi Bilgili köyünde gece saatlerinde meydana gelen yangın, köy sakinleri arasında büyük paniğe yol açtı. H.Ö.'e ait samanlıkta, iddiaya göre buzağıyı ısıtmak amacıyla yakılan ateşin kontrolden çıkarak alevlere dönmesi felakete neden oldu. Yangının hızlı bir şekilde yayıldığını fark eden köy halkı, durumu hemen yetkililere bildirdi. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle samanlık kullanılamaz hale geldi. - TOKAT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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