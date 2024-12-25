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Tokat'ta Sahte Alkollü İçecek Operasyonu: 1220 Litre Ele Geçirildi

Tokat'ta Sahte Alkollü İçecek Operasyonu: 1220 Litre Ele Geçirildi
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Tokat'ta jandarma ekipleri yılbaşı öncesi sahte alkollü içki operasyonları düzenliyor. Son operasyonda 66 yaşındaki H.B.'nin evinde yapılan aramada 1220 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Tokat'ta jandarma ekipleri yılbaşı öncesi sahte alkollü içki operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan son operasyonda bin 220 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Zile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükkarayün köyünde 66 yaşındaki H.B. adlı şahsın evinde arama yaptı. Ekiplerin aramaları sonucunda bin 220 litre sahte alkollü içki ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılan 1 adet aparat geçirdi. Ele geçirilen sahte alkol ve şişeleri imha edilirken şahısla ilgili adli işlem başlatıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada bu ve benzeri olaylara karşı çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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