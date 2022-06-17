Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı - Haberler

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Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı Tokat'ta düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Tokat'ta rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

TOKAT - Tokat'ta düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Milli Emlak Müdürlüğünde çalışan 3 kamu görevlisi ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Usulsüz düzenlemeler yaparak irtibatlı oldukları şahıslara menfaat karşılığında hazine arazileri üzerinde hak sahibi ettikleri ileri sürülen V.A, F.B, İ.Ç, F.D, D.Y, N.A, K.İ ve M.S isimli şahıslar KOM Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından Tokat Adliyesine sevk edildi.

Şahısların rüşvet almak, vermek, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlaması ile savcılık tarafından yapılacak olan sorgulama işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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