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Tokat'ta PTT Aracına Tren Çarptı: 1 Yaralı

Tokat'ta PTT Aracına Tren Çarptı: 1 Yaralı
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Tokat'ın Zile ilçesinde posta dağıtımı yapan PTT aracına tren çarptı, sürücü yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Çamdere köyünde posta dağıtımı yapan PTT aracına tren çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. 06 EHK 048 plakalı PTT aracını kullanan R.Ş., köyde posta dağıtımı yapmak için hemzemin geçidi kullanmak istedi. Bu sırada demir yolundan gelen tren kargo aracına çarptı. Kazada R.Ş. başından ve ayağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay terine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi oyduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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