Haberler

Park halindeki araç yanarak hurdaya döndü

Park halindeki araç yanarak hurdaya döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde park halinde bulunan bir otomobil çıkan yangın sonucu tamamen yanarak hurdaya döndü. Yangının otomobilin iç kısmından başladığı tahmin ediliyor, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, M.A.'ya ait park halindeki 34 F 2808 plakalı Peugeot marka otomobilden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangının otomobilin iç kısmından başladığı tahmin edilirken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Otomobil ise hurda yığınına döndü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Türkiye'nin en hızlı milli elektrikli hızlı tren seti bu yıl raylara inecek

Milli hızlı tren bu yıl raylarda! Hızı saatte 225 kilometre olacak
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!
Trump'tan 'zafer' yemeği! Musk da katıldı

Trump'tan "zafer" kutlaması! Musk da katıldı
'Üşüttüm, sigaradandır' demeyin, 'ince hastalık' ölüme götürüyor

"Üşüttüm, sigaradandır" demeyin! "İnce hastalık" ölüme götürüyor
Gülistan Doku dosyasında kritik detay: Faillerden biri bize ulaştı

Gülistan Doku dosyasında kritik gelişme: Faillerden biri bize ulaştı
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu